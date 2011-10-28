„Хітом” наступного тижня у ВР буде декриміналізація ряду статей ККУ

Житомирська обл. 28 жовтня. УНІАН. Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що питання декриміналізації низки статей Кримінального кодексу стане однією з головних тем наступного пленарного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні він заявив під час робочої поїздки до Житомирської області.

«Я розумію, що це буде тема дискусії наступного пленарного тижня», - сказав він.

За словами В.ЛИТВИНА, у нього відбулася зустріч з головою Комітету ВР з питань забезпечення діяльності правоохоронних органів Дмитром ШВЕЦЕМ щодо вивчення даного питання з юридичними службами парламенту.

«Коли говорять, що треба декриміналізувати 364, 365 статті Кримінального кодексу, то я говорю, що можна і треба це зробити. Але які наслідки будуть з цього рішення?», - додав він.

Зокрема, за словами голови ВР, у прикінцевих положеннях відповідного закону варто було б зафіксувати, які наслідки це матиме для резонансних кримінальних справ.

«Я за те, щоб ми цю проблему вирішили. Але як змотивувати Верховну Раду, як примусити її проголосувати?», - спитав він.

При цьому В.ЛИТВИН висловив думку, що ті, хто сьогодні «кричать про вирішення цієї проблеми, менше всього в цьому зацікавлені».