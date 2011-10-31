У Вінниці міліція затримала «чорного археолога»

Вінниця. 31 жовтня. УНІАН. У мікрорайоні Тяжилів міста Вінниці працівники міліції спільно з працівниками УСБ України у місцевого жителя виявили та вилучили арсенал зброї та боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни.

Про це повідомляє сектор зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області.

Співробітники правоохоронних органів у домогосподарстві 39-річного автослюсара одного з вінницьких СТО виявили та вилучили пістолет ТТ, «Маузер», револьвер системи «Наган», перероблений для стрільби патронами калібру 9 мм пістолет «Форт 12 Г», дві гвинтівки Мосіна, дві пневматичні рушниці, рушницю невстановленого зразку з оптичним пристроєм, карабін СВТ-40, гранату Ф-1, 26 мінометних снарядів різного калібру, 119 гранатометних снарядів та 1095 патронів до різної зброї.

Затриманий пояснив, що зброя – це його захоплення з дитинства, і він її колекціонує.

У більшості випадків затриманий свої знахідки викопував з-під землі або витягав з річки Південний Буг. У затриманого працівники міліції виявили інструкції по розбору боєприпасів будь-якого зразку та виробництва. Діючи даним інструкціям у домашніх умовах чоловік робив свої знахідки безпечними та збував на ринку у Києві іншим колекціонерам зброї за 100-150 гривень.

На подвір’ї «колекціонера» працівники міліції виявили зброю часів війни. Добу тому, чорний археолог привіз її з Липовецького району. Там, за часів війни, біля смт. Липовець була лінія фронту, де йшли бої. Тому багато зброї залишилося під землею. За допомогою металодетектору та магнітів чоловік дістав боєприпаси на поверхню, завантажив у власний автомобіль та привіз до себе додому.

Під час огляду будинку затриманого, працівники міліції виявили у різних кімнатах під диваном, на шафах та у меблях ще зброю, але сучасного зразка. У дитячій кімнаті під ліжком знаходилися електродетонатори, гвинтівки та патрони, а у серванті іншої кімнати – граната Ф-1.

У будинку чоловік проживає разом зі своєю тещею, жінкою та однорічною дитиною, які у такому хобі чоловіка нічого поганого не вбачають.

Усі небезпечні знахідки «чорного копача» були вивезені за місто та знешкодженні. Вилучена зброя направлена на дослідження в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при УМВС.

Стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

