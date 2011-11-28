У Ковелі невідомі розтрощили офіс КПУ

Волинська область. 28 листопада. УНІАН. В ніч з 26 на 27 листопада 2011 року було скоєно напад на приміщення Ковельської міської ветеранської організації, у якому розташований міський офіс КПУ.

Про це повідомили в прес-службі Волинського обкому КПУ.

Як повідомили в прес-службі, у приміщенні вибита віконна рама та двері, викрадений телевізор, розкидані речі. Зловмисники також виламали двері міськкомів КПУ та СПУ, які розташовані тут же. Факсимільний апарат та інші цінні речі крадіїв не зацікавили.

Волинський обком вже звернувся до правоохоронних органів з вимогою встановити та притягти зловмисників до відповідальності.

GolosUA.com