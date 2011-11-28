У шахтаря виявили вибухівку та детонатор
18:36, 28 листопада 2011Кримінал
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Розгулював по вулиці
Луганськ. 28 листопада. УНІАН. У Луганській області в 28-річного гірника вилучили вибухівку та електродетонатор.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
«У місті Молодогвардійську Луганської області на одній з вулиць працівники міліції у раніше судимого шахтаря вилучили 250 г вибухівки та електродетонатор», – зазначають у відомстві.
Ведеться слідство.
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