У шахтаря виявили вибухівку та детонатор

Луганськ. 28 листопада. УНІАН. У Луганській області в 28-річного гірника вилучили вибухівку та електродетонатор.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

«У місті Молодогвардійську Луганської області на одній з вулиць працівники міліції у раніше судимого шахтаря вилучили 250 г вибухівки та електродетонатор», – зазначають у відомстві.

Ведеться слідство.