Учасник акції протесту чорнобильців помер природною смертю – ОДА

Донецьк. 28 листопада. УНІАН. Учасник акції протесту чорнобильців у Донецьку Геннадій Конопльов помер природною смертю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на прес-конференції заступник голови Донецької облдержадміністрації Олена ПЕТРЯЄВА.

За її словами, Г.Конопльов давно перебував на обліку в лікарні міста Родинське і тривалий час проходив там лікування з приводу ішемічної хвороби серця, атеросклерозу, гіпертонічної хвороби і серцевої недостатності І ступеня.

О.ПЕТРЯЄВА зазначила, що щороку цей хворий проходив лікування. Останнього разу в стаціонарі він лікувався у 2009 році, і всі дані про це є в його амбулаторній карті.

О.ПЕТРЯЄВА повідомила, що 26 листопада о 12.30 Г.Конопльов звернувся до бригади швидкої допомоги, що чергує біля наметового містечка чорнобильців, що було зафіксовано письмово. За його зверненням йому зробили електрокардіограму, було проведено заходи, спрямовані на зниження артеріального тиску, а також було запропоновано госпіталізацію до лікувальної установи Донецька. За словами заступника губернатора, хворий письмово відмовився від госпіталізації.

27 листопада о 19.10 до бригади швидкої медичної допомоги звернулися ліквідатори – учасники акції з проханням оглянути хворого, якому стало зле, додала О.ПЕТРЯЄВА. За її словами, з 19.10 до 19.23 лікарі проводили реанімаційні заходи, «які не увінчалися успіхом, і о 19.23 медики зафіксували смерть Геннадія Конопльова».

О.ПЕТРЯЄВА повідомила, що сьогодні о 8.50 було завершено розтин тіла чоловіка, результати якого підтвердили усі діагнози.

«Видимих пошкоджень, внутрішніх пошкоджень органів у трупа не було. Слідів алкогольного і ознак отруєння чадним газом також не було зафіксовано. Він помер природною смертю на фоні тяжкого захворювання серця і судин», - резюмувала заступник голови ОДА.

Як повідомляв УНІАН, учора, 27 листопада, в Донецьку під час демонтажу намету в якому голодували чорнобильці помер 70-річний шахтар Г.Конопльов.

Глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ доручив генеральному прокурору Віктору ПШОНЦІ всебічно вивчити обставини смерті Г.Конопльова.