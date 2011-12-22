Злодії викрали в підприємця 140 ящиків новорічного „дощику”

Івано-Франківська область. 22 грудня. УНІАН. На початку жовтня цього року у Косівський райвідділ міліції із заявою про крадіжку звернувся місцевий приватний підприємець. Як повідомив заявник, вночі до його складського приміщення, зламавши замки, проникли невідомі та викрали 140 ящиків із новорічним «дощиком». Збитки підприємець оцінив в шістдесят тисяч гривень.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, в ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники міліції отримали інформацію про те, що на одному з ринків району реалізовується ймовірно викрадена продукція. Даний факт знайшов своє підтвердження.

За підозрою у вчиненні крадіжки правоохоронці затримали трьох молодих місцевих жителів віком від 21 до 23 років. В подальшому з’ясувалося, що зловмисники винайняли вантажний мікроавтобус і в два заходи вивезли з чужого складу всю продукцію. Викрадений «дощик» співучасники крадіжки довго не могли продати. Зрештою, домовилися реалізувати новорічні прикраси на ринку у селі Рожневі, отримавши за продукцію 58 тисяч гривень.

Стосовно затриманих порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка, поєднана з проникнення у житло, інше приміщення чи сховище). Санкцією цієї статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Правоохоронці вилучили викрадену продукцію і повернули її підприємцеві.

