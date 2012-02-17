У Львові затримали киянина, який намагався збути кілограм героїну

Львів. 17 лютого. УНІАН. У Львові співробітники міліції затримали мешканця Києва, який намагався збути кілограм героїну.

Як повідомив УНІАН начальник ГУ МВС України у Львівській області Олександр Рудяк, спецоперація по затримці наркоторговця була проведена 15 лютого у Львові.

«В автомобілі затриманого було виявлено помпову рушницю, яку він не встиг застосувати. Оптова вартість вилученого героїну на «чорному» ринку становить 1,5 млн. грн..», - розповів очільник обласної міліції.

Олександр Рудяк також зазначив, що зловмисник намагався втекти від правоохоронців і для примусової зупинки його автомобіля працівники міліції змушені були застосувати зброю стріляючи по колесах.