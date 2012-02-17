У Львові затримали киянина, який намагався збути кілограм героїну
10:48, 17 лютого 2012Кримінал
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Наркодилер був озброєний
Львів. 17 лютого. УНІАН. У Львові співробітники міліції затримали мешканця Києва, який намагався збути кілограм героїну.
Як повідомив УНІАН начальник ГУ МВС України у Львівській області Олександр Рудяк, спецоперація по затримці наркоторговця була проведена 15 лютого у Львові.
«В автомобілі затриманого було виявлено помпову рушницю, яку він не встиг застосувати. Оптова вартість вилученого героїну на «чорному» ринку становить 1,5 млн. грн..», - розповів очільник обласної міліції.
Олександр Рудяк також зазначив, що зловмисник намагався втекти від правоохоронців і для примусової зупинки його автомобіля працівники міліції змушені були застосувати зброю стріляючи по колесах.
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