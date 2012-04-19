На Івано-Франківщині матір продала сина за 20 тисяч гривень

Івано-Франківськ. 19 квітня. УНІАН. Вироком Коломийського міськрайонного суду до 5 років позбавлення волі засуджено «горе-матір», яка на півроку передала для жебракування свого малолітнього сина іншим особам.



За так звану «оренду» дитини вона отримала 20 тисяч гривень.



Як повідомили "Фіртці" у прес-службі обласної прокуратури, на даний час вирок вступив у законну силу. Дитина взята під захист держави.

