На Івано-Франківщині матір продала сина за 20 тисяч гривень
17:30, 19 квітня 2012Кримінал
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Дитину купили для жебракування
Івано-Франківськ. 19 квітня. УНІАН. Вироком Коломийського міськрайонного суду до 5 років позбавлення волі засуджено «горе-матір», яка на півроку передала для жебракування свого малолітнього сина іншим особам.
За так звану «оренду» дитини вона отримала 20 тисяч гривень.
Як повідомили "Фіртці" у прес-службі обласної прокуратури, на даний час вирок вступив у законну силу. Дитина взята під захист держави.
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