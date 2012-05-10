У Сімферополі в День Перемоги вкрали прапори з консульства ФРН

Сімферополь. 10 травня. УНІАН. Працівники міліції ведуть пошуки невідомих, які 9 травня вкрали прапори з консульства ФРН у Сімферополі.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю кримського Управління МВС.

”У період з 5.20 до 6.00 невідомі особи через металеву двометрову огорожу проникли на територію офісу почесного консула Німеччини в Криму, де зігнули флагшток, на якому знаходилися прапори Німеччини і Євросоюзу, зняли прапори і викрали їх. Порушено кримінальну справу згідно з ч. 2 ст. 296 КК України – ”хуліганство, скоєне групою осіб”, - повідомили в міліції.