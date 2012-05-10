У Миколаєві розстріляли валютника

Миколаїв. 10 травня. УНІАН. Кілька годин тому в чергову частину МВС Миколаєва надійшло повідомлення про те, що на стоянці біля ринку Колос в автомобілі виявлено закривавлене тіло молодої людини, пише "Комсомольская правда".

Як повідомляє прес-служба миколаївського міськМВС, зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією смерть 35-річного чоловіка настала від гострої крововтрати після кульового поранення в шию. Обставини події з'ясовуються.

На ринку убитого добре знали - чоловік уже кілька років торгував тут валютою і скуповував золото.

Нагадаємо, це не перше вбивство валютника, що сталася на Півдні Україні. До цього в Миколаєві були скоєні два аналогічні злочини, ще один - Одесі. Що характерно у всіх випадках вбивць не цікавили гроші і особисті речі жертв, хоча при кожному з них були знайдені досить великі суми грошей. Крім того, в попередніх злочинах слідство встановило, що кулі, випущені невідомими кілерами були випущені на одному заводі і входили в одну партію.

ТСН