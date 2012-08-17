В Одесі затримано чиновника, який брав хабарі з машиністів

Одеса. 17 серпня. УНІАН. Співробітники Управління Державної служби з боротьби з економічною злочинністю затримали чиновника Державного підприємства «Одеська залізниця» за вимагання і отримання хабарів від машиністів поїздів.

Про це УНІАН повідомили у відділі зі зв`язкам із громадськістю Управління МВС України в Одеській області.

Як уточнили в міліції, чиновник ОЗ був затриманий під час отримання хабара у розмірі 11 тис. грн від п`яти машиністів депо за вирішення питання про призначення їх на високооплачувані маршрути руху при складанні графіка робіт локомотивних бригад.

Стосовно старшого інструктора локомотивних бригад ДП «Одеська залізниця» порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 (отримання хабара) КК України.