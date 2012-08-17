У Києві інспектори ДАІ затримали п’яного водія маршрутки

Київ. 17 серпня. УНІАН. Інспектори відділу ДАІ Деснянського райвідділу столичної міліції затримали водія, який керував маршруткою в стані алкогольного сп’яніння.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Управління ДАІ міста Києва, сьогодні близько 7.00 під час патрулювання на вулиці Милославській інспектори відділу ДАІ зупинили водія маршрутного таксі Богдан А092. Під час перевірки документів з`ясувалось, що водій перебуває у нетверезому стані.

Згодом також було встановлено, що з 1999 року його розшукують за ухилення від слідства. Порушник пояснив, що спиртні напої вживав до 4 години ранку. За кілька годин з’ясувалось, що машина несправна, і тому він їхав на ремонт, пасажирів у салоні не було.

Порушника відсторонили від керування. На нього складено адміністративний протокол за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення та доставлено до райвідділу міліції для подальшого з`ясування всіх обставин.