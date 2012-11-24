Київ. 24 листопада. УНІАН. Цього року в Україні зафіксовано 29 нападів на журналістів, коли винні не були покарані, незважаючи на відповідні звернення до правоохоронних органів.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані були оприлюдні на круглому столі, який з нагоди Всесвітнього дня боротьби з безкарністю проводили Національна медіа-профспілка України, Національна спілка журналістів України за участі Репортерів без кордонів та інших медіа-органзацій.

За зведеними даними моніторингу Репортерів без кордонів та Інститу Масовї Інформації, протягом 2012 року в Україні було зафіксовано 29 випадків, коли нападники на журналістів залишились без покарання.

Як відзначила представник Репортерів без кордонів Оксана Романюк, у даному показнику не враховані порушення прав журналістів під час виборів, та випадки, коли журналісти просто не звертались до правоохоронних органів з заявами після нападів або перешкоджань.

Лише в трьох випадках проти нападників на журналістів було порушено справи за 171 статтею ККУ (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).

Як констатують представникі медіа-органзацій, цей показник свідчить про те, що за останні кілька років професія журналіста стала в Україні ще небезпечнішою. Журналісти, які чесно виконують свій професійний обов’язок, викриваючи порушення, корупцію, маніпуляції, висвітлюючи акції протесту, зазнають нападів погроз та тиску, а їх нападники лишаються безкарними.

Представник Репортерів без кордонів зазначила, що “протягом 2012 року не було жодного прогресу у встановленні замовників вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Процес за обвинуваченням О.Пукача лишається повністю закритим, хоча серед 116 томів справи таємними є лише близько десятка томів. Влада досі не визначилась щодо тих осіб, чиї імена фігурують в показах Пукача та Мельниченка (В.Литвин, Л.Деркач, Є.Марчук, О.Мороз, Е.Фере, та інші ). Проти них є така сама сукупність доказів, що й проти Ю. Кравченка та Л. Кучми (покази О.Пукача та записи М.Мельниченка), але немає ні постанови про відмову в порушені кримінальної справи, ні постанови про порушення кримінальної справи.

У 2012 році МВС заявило про розкриття злочину проти харківського журналіста Василя Климентьєва, який пропав без вісті у минулому році, та оголосило в розшук головного підозрюваного у вбивстві журналіста. Однак, замовника злочину досі не встановлено, а головний виконавець перебуває в розшуку.

11 журналістських організацій підготували спільну петицію до влади, у якій перераховано факти безкарності. Зокрема, петиція містить вимогу покарати винних у таких резонансних справах як вбивство Георгія Гонгадзе, вбивство В.Климентьєва, напад на журналіста “1+1” Дмитра Волкова, побиття фотокора tochka.net Віталія Лазебника, побиття журналістів у донецькому супермаркеті “Сокіл”, замах на донецького журналіста Олексія Мацуку, побиття журналістів співробтниками спецпідрозділу Грифон у Печерському суді, підпал будинку журналістки Лілії Буджурової тощо.

Представникі медійних організацій закликали журналістів, які зіткнулися з тим чи іншим видом порушень професійних прав, постраждали від нападів під час виконання своїх професійних обов’язків, звертатись з заявами до міліції, до прокуратури, і заявляти про порушення в пресі.

«Не може бути так, що в центрі Європи існує держава, правова система якої відмовляється робити передбачені законом дії для розслідування нападів на журналістів», - підсумувала медіа-юрист НСЖУ Тетяна Котюжинська.

Довідка УНІАН. 23 листопада 2009 на Фііліппінах, в Ампатуану, загинули 32 працівника ЗМІ. У пам`ять про жертви цього злочину проти журналістів, а також у пам`ять про всіх репортерів, злочини проти яких не розслідувані і за які не винесено покарання з 2011 року відзначається День боротьби із безкарностю.