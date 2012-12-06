У Польщі затримано 9 громадян України

Варшава. 6 грудня. УНІАН. Працівники Польської прикордонної служби за порушення правил перебування у Польщі днями затримали 9 громадян України, у тому числі шістьох жінок, які працювали без необхідних документів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прикордонної служби.

У Легниці та поблизу цього міста ”шестеро українок працювали при сортуванні картоплі без необхідних договорів. На жаль, роботодавець не подбав про те, аби вони мали договори і могли легально працювати у Польщі”, - йдеться у повідомленні.

Українки вимушені залишити польську територію, а їхньому роботодавцю загрожує штраф у розмірі близько 1 тисячі доларів.

Ще трьох громадян України затримали прикордонники у західній частині Польщі. Двоє з них неправомірно отримали візи на роботу, а третій не мав жодного документа, який дозволяв би йому перебувати у Польщі.