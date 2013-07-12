На Луганщині банда скоїла напад на завод. Викрали платини на 30 млн грн

У Луганській області затримано злочинну групу, члени якої викрали на підприємстві апаратуру, що містить платину, на суму 30 млн грн.

Як повідомили УНІАН в УЗГ МВС України, розбійний напад на підприємство стався у травні.

Частину викраденого зловмисники закопали, а частину намагалися продати. Трьох із п’яти членів банди було затримано під час спроби втечі за кордон.

За словами керівника ГУ УМВС Луганщині Євгенія Польського, на розшук зловмисників були задіяні всі підрозділи обласної міліції.

«В результаті проведених слідчо-оперативних заходів співробітники міліції у Сєвєродонецьку затримали трьох місцевих жителів, на яких вказували зібрані докази», – сказав Польськой. За його словами, при проведенні санкціонованого обшуку було виявлено та вилучено майно, викрадене на заводі.

Він також зазначив, що затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, в «всім п’ятьом обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Усі п’ятеро учасників банди – жителі Сєвєродонецька, вік яких від 39 до 52 років».

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна.