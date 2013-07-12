В Умані зник учасник пішої ходи з Врадіївки. Зниклого учасника ходи співробітники міліції знайшли на березі місцевого ставу.

Про це повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Черкаській області, 9 липня четверо учасників пішої ходи з Врадіївки дісталися міста Умань. Навпроти Уманського міськвідділу міліції було встановлено намет, біля якого учасники ходи спілкувалися з громадянами та проводили збір підписів під своїми вимогами.

11 липня до чергової частини Уманського міськвідділу міліції звернувся учасник пішої ходи Василь Любарець, який повідомив про те, що зник його товариш - учасник акції.

Заява була внесена до журналу Єдиного обліку Уманського МВ УМВС.

«Розпочалися заходи спрямовані на пошук громадянина. Правоохоронці спрацювали оперативно, знадобилося лише півгодини, щоб знайти зниклого чоловіка. Як з’ясувалося, він знаходився на березі місцевого ставу, куди пішов відпочити», - зазначається у повідомленні.

Цього ж дня, біля стін Уманського міськвідділу міліції відбувся мітинг, за участю учасників пішої ходи та місцевих жителів в кількості 50 осіб.

Як зазначається у повідомленні, «учасники мітингу передали працівникам міліції свої вимоги та подякували правоохоронцям за допомогу надану у пошуках їхнього товариша».

