У Миколаєві журналістка скоїла напад на начальника відділу УБОЗ

У місті Миколаєві сторонні особи своїми діями перешкоджали законним діям співробітників міліції. Під час сутички жінка, яка представилась як кореспондент одного з Інтернет-видань, нанесла тілесні ушкодження начальнику відділу УБОЗ УМВС, пошкодивши йому палець.

Про це повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Миколаївській області..

Як зазначається у повідомленні, „на місцевих Інтернет-виданнях було розміщено ряд публікацій, у яких вказується, що нібито УБОЗ УМВС здійснює рейдерський захват приміщення та перешкоджає діяльності журналістів”.

„З метою доведення до широких верств населення об’єктивної інформації, УМВС України в Миколаївській області повідомляє:

11 липня, під час проведення слідчих дій в рамках кримінального провадження, розпочатого за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, за фактом умисного вбивства, на виконання ухвали Центрального районного суду міста Миколаєва працівниками СУ УМВС та УБОЗ УМВС України в Миколаївській області проведено обшук у приміщенні, у якому розміщено товариство з обмеженою відповідальністю, та яке розташовано на перехресті вул. Інженерна та пр. Леніна.

Під час проведення обшуку, через запасний вихід до будівлі проникли сторонні особи, які своїми діями перешкоджали законним діям співробітників міліції - намагалися здійснювати фото та відео-фіксацію слідчих дій, вимагали показати та роз’яснити їм підстави проведення обшуку, скласти список співробітників міліції.

Під час спроби правоохоронців зупинити протиправні дії зазначених осіб, вони почали словесно ображати співробітників, відмовлялися покинути територію, на якій проводився обшук, а також декларуючи свою приналежність до журналістської діяльності, не пред’являючи при цьому жодних документів та посвідчень, доки співробітники міліції не задовольнять їх вимоги.

Під час сутички жінка, яка представилась як кореспондент одного з Інтернет-видань, нанесла тілесні ушкодження начальнику відділу УБОЗ УМВС, пошкодивши йому палець”, - йдеться у повідомленні СЗГ УМВС України в Миколаївській області.

У зв’язку із даним фактом, УБОЗ УМВС було викликано слідчо-оперативну групу Центрального РВ ММУ УМВС та зафіксовано напад на співробітника міліції під час виконання ним службових обов’язків та нанесення тілесних ушкоджень. Вказаний факт внесено до Єдиного обліку.

Як наголошується у повідомленні, „жінка із заявами про неправомірні дії правоохоронців, до співробітників слідчо-оперативної групи міліції не зверталась”.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня, в рамках кримінального провадження по розслідуванню тяжкого злочину, працівниками УМВС України в Миколаївській області здійснено санкціонований судом Центрального району обшук адміністративної будівлі, розташованої на перехресті пр. Леніну та вул. Інженерна.

«У рамках проведення процесуальних дій до його проведення були залучені міліціонери спецпідрозділу УБОЗ», - інформує УЗГ МВС України.

У Миколаєві міліціонер напав на журналістку podrobnosti.mk.ua Наталію Барбарош, відібрав її фотоапарат і розбив телефон.

Про це УНІАН повідомила сама Барбарош.

За її словами, будівлю по пр. Леніна, 101, у приміщенні якої розташована редакція, заблокували озброєні працівники спецпідрозділу міліції. Коли кореспондент вийшла в хол подивитися, що відбувається, на неї й напав міліціонер.

"Цей здоровань розбив мій телефон, вихопив його і шпурнув на сходи", - повідомила Наталія.

За її словами, у неї відбирали фотоапарат, що висів на шиї, викручували руку і ремінець від фотоапарата її душив.

У секторі зв'язків із громадськістю управління МВС Миколаївської області повідомили журналістам, що "в рамках кримінального провадження з розслідування скоєння вбивства співробітниками УМВС України в Миколаївській області здійснено санкціонований судом Центрального району обшук адміністративної будівлі, розташованої на перехресті пр. Леніна і вул. Інженерна".



