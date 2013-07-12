Чоловік, який не потрапив на шоу «Х-фактор», «замінував» студію СТБ

На Дніпропетровщині правоохоронцями 9 липня затримано 31-річного жителя Кривого Рогу, який 26 червня «замінував» київську студію телеканалу СТБ.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.

За інформацією ВЗГ, чоловік планував поїхати до столиці для участі в шоу «Х-фактор», проте не зміг купити квиток на поїзд «Кривий Ріг – Київ».

«Тоді зловмисник придбав новий мобільний телефон і нову сім-карту, зателефонував до чергової частини міліції, повідомивши про замінування павільйону, де проходять зйомки телешоу «Х-фактор»», - йдеться у повідомленні ГУ МВС.

Після цього чоловік знищив сім-карту, а мобільний телефон викинув.

В свою чергу зі студії СТБ в Києві правоохоронці евакуювали людей і обстежили будівлю, але вибухових предметів не виявили.

Розмір шкоди, заподіяної телекомпанії СТБ та учасникам телешоу повідомленням про замінування, встановлюється.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.259 Кримінального кодексу (свідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху тощо) КК України.