У Миколаєві скоєно збройний напад на інкасаторів

Вранці 12 липня 2 людини загинули під час збройного нападу на інкасаторів на вулиці Будівельників у Миколаєві.

Про це УНІАН повідомили в управлінні МВС у Миколаївській області.

Сигнал про подію на телефонну спецлінію «102» надійшов близько 8:00 години від очевидця.

"Водій інкасаторського автомобіля і один з нападників загинули на місці події", - сказано в повідомленні.

Експертом при огляді тіла загиблого нападника було виявлено, що під камуфляжним одягом, у який був одягнений чоловік, були світлі джинси і світла футболка. Також правоохоронці встановили, що грошові кошти зловмисники не викрали.

Зараз встановлюються обставини події. Проводяться слідчі дії. Слідчим відділенням Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області почато кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.115 КК України «Умисне вбивство».