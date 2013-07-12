У ВР хочуть захистити журналістів

Народний депутат від «Батьківщини» Микола Княжицький зареєстрував у Верховній Раді проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав журналістів на публікацію інтерв`ю та коментарів.

Текст відповідного законопроекту розміщено на сайті ВР.

Ним вносяться зміни до Законів України «Про телебачення і радіомовлення», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про авторське право і суміжні права», «Про інформацію» та «Про статус народного депутата України».

Так, законопроектом, зокрема, пропонується виключити положення Закону України «Про авторське право і суміжні права», відповідно до якого опублікування запису інтерв`ю допускається лише за згодою особи, яка дала інтерв`ю.

Також передбачається, що особа, яка дала інтерв’ю або надала інформацію, має право лише на підставі письмової заяви переглядати готову до опублікування інформацію та вимагати її вилучення повністю та частково лише у випадках, якщо надані такою особою відомості є недостовірними, або якщо використані цитати з інтерв’ю або фрагменти з наданої інформації є перекрученими, а спосіб їх подання в передачі спотворює дійсний зміст інформації.

Законопроектом також передбачається, що журналіст має право на опублікування запису інтерв’ю, крім випадків, коли особа, яка дала інтерв’ю, до моменту опублікування запису інтерв’ю письмово висловила заперечення проти опублікування запису інтерв’ю з наведенням достатніх підстав, передбачених законом.

Крім того, законопроектом передбачається звільнення суб’єктів інформаційних відносин від відповідальності за поширення інформації, якщо поширена інформація ґрунтується на записі інтерв’ю, проти опублікування якого (як повністю так і частково) особа, яка дала інтерв’ю, не надіслала обґрунтованих заперечень з підстав недостовірності висловлених в ньому тверджень.

Також у Законі «Про статус народного депутата України» пропонується виключти положення, згідно з яким «редагування поданих народним депутатом матеріалів без його погодження не допускається.

Народний депутат подає матеріали у підготовленому до друку вигляді: статті, коментарю, інтерв`ю тощо».

Як відзначається у пояснювальній записці, прийнявши даний законопроект держава сприятиме забезпеченню гарантій діяльності журналістів та унеможливить притягнення їх до відповідальності за поширення інформації, яка ґрунтується на записі інтерв’ю, крім випадків, передбачених законом. В свою чергу це забезпечить свободу слова в Україні, достовірне та збалансоване висвітлення інформації засобами масової інформації.