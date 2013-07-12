Уповноважені з прав людини України та Росії підписали Угоду

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська та Уповноважений з прав людини у Російській Федерації Володимир Лукін підписали Угоду про співробітництво.

Як повідомили УНІАН у прес-службі українського омбудсмена, церемонія підписання відбулася сьогодні в Москві.

«Угодою, яку ми підписали з омбудсменом Російської Федерації, передбачається, що ми направлятимемо відповіді на запити громадян одне одному в максимально стислий термін, який не перевищуватиме одного місяця з дня їх отримання. Щоб прискорити цей процес, ми вирішили приймати такі звернення за допомогою електронної пошти та розглядати їх як офіційні документи», – зазначила Уповноважений ВР України з прав людини.

За словами Лутковської, до Секретаріату Уповноваженого надходить багато звернень від громадян України, які перебувають на території Російської Федерації, відтак з метою оперативного реагування на ці запити виникла необхідність тісно взаємодіяти з російськими колегами та налагоджувати дієву комунікацію.

«Ми з Володимиром Лукіним домовилися своєчасно повідомляти одне одного про відомі нам випадки порушення прав і свобод громадян України на території Російської Федерації та громадян Російської Федерації на території України, а також сприяти їх поновленню в межах своїх повноважень», – сказала Лутковська.

Також сторони наголосили на необхідності розвивати та поглиблювати співробітництво з національними інституціями з захисту прав людини як вітчизняними, так і міжнародними, та активно брати участь у заходах, що проводяться ними.

В рамках Угоди планується здійснювати спільну практичну діяльність та реалізовувати спільні проекти у сфері захисту прав людини.

Омбудсмени обох країн впевнені, що Угода допоможе посилити взаємодію національних інституцій з прав людини та забезпечить організацію взаємного обміну інформацією, аналітичними і довідковими матеріалами, зазначили в прес-службі.