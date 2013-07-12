У Миколаєві інкасаторів штурмував сбушник-оперативник

Один зі штурмовиків інкасаторської машини "Укрпошти" в Миколаєві виявився колишнім оперуповноваженим СБУ, повідомило інтернет-видання "Преступности.НЕТ" з посиланням на джерела в Миколаївському обласному управлінні міліції.

Екс-оперативником виявився чоловік 1982 року народження, на прізвище Васильєв. Другий штурмовик – 29-річний чоловік, якого раніше затримували за дрібне хуліганство.

Нагадаємо, що 12 липня, вранці, здійснено напад на інкасаторський автомобіль "Укрпошти". Водія зразу вбили, а один інкасатор встиг лягти на підлогу. Другий інкасатор, який сидів у салоні, відкрив вогонь по грабіжникам, які підбігли до авто, з табельного пістолета. Обидва нападники отримали поранення: один в голову, другий в зону грудної клітки.

ТСН