У МВС розроблять пропозиції до уряду, як знизити аварійність

Сьогодні відбулося засідання колегії МВС України.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, під час засідання колегії перший заступник Міністра внутрішніх справ України Віктор Дубовик наголосив на тому, що „час вимагає якісно нової системи контролю за роботою міліції".

За словами Віктора Дубовика, однією з основних причин, яка призвела до того, що Міністерство не змогло адекватно втрутитись у ситуацію у Врадіївці, стало несвоєчасне та не в повному обсязі інформування апарату МВС про цю подію.

Як зазначається у повідомленні, „у зв’язку з цим перший заступник глави МВС зупинився на більш детальному аналізі криміногенній ситуації та найбільш характерних недоліках, серед яких найбільше випадків несвоєчасного інформування керівництва відомства про резонансні правопорушення”.

Віктор Дубовик поінформував учасників засідання колегії про діяльність органів внутрішніх справ за такими пріоритетними напрямками роботи, як протидія організованій злочинності, припинення порушень у бюджетній сфері, боротьба з незаконним обігом наркотиків, розкриття кіберзлочинів та кримінальних порушень проти моральності.

Основним завданням у сфері безпеки дорожнього руху Віктор Дубовик визначив профілактику дорожньо-транспортних пригод, недопущення травматизму і загибелі людей на автошляхах.

– Вимагаю відійти від нарощування кількості протоколів за незначні порушення, що не створюють істотної небезпеки для учасників дорожнього руху. Мета організації роботи ДАІ в регіонах одна – мінімізація тяжких наслідків у ДТП, – наголосив перший заступник Міністра внутрішніх справ.

Він доручив начальникові Департаменту ДАІ Володимиру Астапковичу розробити пропозиції до Уряду щодо зниження аварійності на автошляхах, а також розробки відповідних нормативних актів з упровадження технічних засобів виявлення правопорушень та регулювання дорожнього руху.