Грубих порушень порядку під час матчу «Чорноморця» - не допущено

Міліція стверджує, що не допустила грубих порушень громадського порядку під час футбольного матчу між бєлградською «Црвени Звєзди» і одеським «Чорноморцем».

Як повідомляє відділ зв`язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, на стадіоні «Чорноморець» в Одесі 1 серпня відбувся перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи між «Црвени Звєзди» і «Чорноморцем», який відвідали майже 29 тис. уболівальників. Охорону громадського порядку і безпеку громадян під час проведення матчу забезпечували 4,2 тис. співробітників міліції.

«Правоохоронцями не допущено грубих порушень громадського порядку. Разом із тим, бійці спецпідрозділу міліції «Беркут», введені на стадіон на прохання організаторів матчу, попередили хуліганські дії у фан-зонах і не допустили порушень громадського порядку під час матчу», - повідомили у відділі.

За порушення громадського порядку за межами стадіону до Приморського райвідділу міліції було доставлено двоє громадян. Стосовно одного складено адмінпротокол за дрібне хуліганство, з іншим проведено бесіду профілактичного характеру.