Ратушняк виїхав на Миколаївщину через потрійне вбивство

У Миколаївській області до міліції із заявою звернулася жінка, яка повідомила, що прийшовши до будинку своїх родичів, вона виявила тіла трьох членів родини без ознак життя. Окрім них, за словами жінки, у помешканні було виявлено ще двох людей з тілесними ушкодженнями, серед яких 8-річна дитина.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та вживають заходи щодо затримання зловмисників.

«З метою якісного з’ясування всіх обставин скоєного та надання необхідної допомоги за дорученням міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка на місце події виїхала група досвідчених працівників головного слідчого управління та Департаменту карного розшуку МВС України на чолі із заступником міністра Віктором Ратушняком», – йдеться у повідомленні.

Слідчим управлінням УМВС в області розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.115 КК України «умисне вбивство».