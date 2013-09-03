У Мукачеві міліція затримала жінку за звідництво

У підвалі приватного будинку 37-річна жителька Мукачева влаштувала міні-бордель. У спеціально облаштованій для прийому відвідувачів кімнаті її 21-річна знайома надавала сексуальні послуги клієнтам за грошову винагороду.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Як пізніше розповіла сама підозрювана, з цією повією, дівчиною-сиротою, вона познайомилась давно, коли остання ще навчалась у школі-інтернаті. Старша подруга й сама час від часу підробляла проституцією, пропонуючи свої послуги на вокзалах, тож втягнула в цю «хлібну» справу й свою молоду знайому. Тим паче, що та й сама була не проти, взамін на безкоштовне житло, їжу й одяг.

Так тривало до тих пір, доки оперативники не вийшли на слід сутенерки й не викрили підпільний бордель в підвалі. Жінка не заперечує своєї причетності до звідництва, зізнається, що клієнти розраховувались за надані секс-послуги з нею.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 302 (створення або утримання місць розпусти і звідництво) Кримінального кодексу України. Звідниці загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до п`яти років.