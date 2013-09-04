На Кіровоградщині працівники Ощадбанку вкрали 500 тис. грн

На Кіровоградщині працівники Ощадбанку вкрали у клієнтів півмільйона гривень. Сталося це у містечку Олександрія. Жертвами банківського грабунку стали зо три десятки людей, переважно пенсіонери, інваліди та чорнобильці.

Однак уже півтора року обкрадені у державному банку не можуть домогтися ані покарання винних, ані повернення своїх коштів.

Наприклад, Іван Іващенко свою чорнобильську пенсію залишав на картці. Економили з дружиною, як могли, сподіваючись отримати відсотки. А півтора року тому з'ясував: його пограбували, адже 32 тисячі грн заощаджень зникли з рахунку в Ощадбанку.

Гроші крали касир та старший касир банківського відділення. Їхні особи швидко встановили правоохоронці і відкрили кримінальне провадження. Однак, кажуть потерпілі, за півтора року слідство не просунулося ні на крок, а банк повертати вкрадене не квапиться. Між відділенням Ощадбанку та прокуратурою - якихось п‘ятдесят метрів. Цим маршрутом мало не щодня ходять потерпілі: від слідчого до банкірів, однак у фінустанові їм уже нічого не обіцяють.

У Кіровоградській філії кажуть, компенсувати людям збитки має не банк, а їхні тепер уже колишні працівники, яких підозрюють у крадіжці.

Через неефективність розслідування пограбовані вкладники кілька разів влаштовували акції протесту. Тому справу передали слідчим обласної прокуратури.

У ній обіцяють, що у рамках кримінального провадження робитимуть усе, щоб потерпілим повернули гроші. Однак коли і з чиєї кишені буде ця компенсація, не знають і слідчі.

ТСН