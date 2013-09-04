Вбивцю жінки і двох дітей засуджено до довічного ув'язнення

Хмельницький міськрайонний суд засудив вбивцю жінки та двох дітей до довічного ув'язнення. Рік тому в обласному центрі чоловік розстріляв з рушниці свою кохану та двох малолітніх дітей.

Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Трагедія сталася 18 вересня 2012 року у одному з приватних будинків у центрі міста. Близько 9-ї вечора 31-річний чоловік прийшов до своєї 29-річної коханої з букетом квітів та намірами одружитися. Між ними раптово виникла сварка. Чоловік п’ятьма пострілами з мисливської рушниці розстріляв молоду жінку, її семирічного сина та їхню спільну однорічну доньку.

Чоловікові висували обвинувачення у відповідності до статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство двох і більше осіб, малолітніх дітей).