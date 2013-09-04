На Львівщині затримали наркокур’єрів з 4 кг амфетаміну

Оперативники львівського УБОЗу та польські поліцейські затримали наркокур’єрів з 4 кг амфетаміну вартістю понад 1 млн грн.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, затримання кур’єрів відбулося в рамках спеціальної операції, проведеної силами правоохоронців двох держав. Таким чином було перекрито міжнародний канал постачання важких наркотиків.

На початку літа до оперативників УБОЗ надійшла інформація про групу іноземців, які шукають клієнтів, що за низькими цінами купували б у них великі партії кокаїну, героїну, амфетаміну та екстазі та розповсюджували їх на території України.

Відомості було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань із попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) Кримінального кодексу України.

У результаті спільної операції правоохоронці затримали 4 зловмисників, які через піший перехід митного кордону перенесли 4 кг амфетаміну та понад 100 таблеток екстазі. Лише вилученого вистачило б на 16 тисяч доз.