Міліція затримала хуліганів, які зруйнували пам'ятник Леніну

Мікроавтобус зі зловмисниками був затриманий завдяки оперативному реагуванню міліції на повідомлення про злочин. Повідомлення про руйнування пам’ятника надійшло до Хорольського райвідділу міліції від 37-річного мешканця району. Чоловік повідомив, що зловмисники, після вчинення правопорушення, втекли на мікроавтобусі «Фольксваген».

Як повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, завдяки оперативному реагуванню мікроавтобус із сімома підозрюваними був виявлений та зупинений. Наразі уточнюються дані про підозрюваних та проводяться відповідні слідчі дії. Молодиків обґрунтовано підозрюють у скоєнні цього злочину.

За даним фактом інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань із попередньою кваліфікацією правопорушення за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5-ти років або позбавлення волі на строк до 4-х років.

На місці продовжує працювати слідчо-оперативна група.

Зруйнований пам’ятник перебуває на балансі Петракіївської сільської ради Хорольського району. Він не являється пам’яткою історії та культури.