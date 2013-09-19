Опозиція не хоче ухвалення законопроекту «Про прокуратуру»

Опозиційні фракції «Батьківщина», «УДАР» та «Свобода» у Верховній Раді заявляють про неприпустимість ухвалення законопроекту «Про прокуратуру» у редакції Президента України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», на переконання опозиційних фракцій, президентських варіант законопроекту пропонує характерні для тоталітарних держав норми діяльності органів прокуратури, а також створює умови для їх закритості та не підконтрольності.

Фракції «Батьківщина», «УДАР» та «Свобода» наголошують, що даний законопроект немає нічого спільного з демократичними принципами діяльності прокуратури, а його окремі положення прямо суперечать вимогам Венеціанської комісії.

Зокрема, на переконання опозиції, не можна допустити правової ситуації, за якої чисельність та загальну структуру прокуратури затверджує генеральний прокурор. Це має бути прерогативою Верховної Ради.

Також у президентському проекті в повному обсязі збережено загальний нагляд радянського типу, що є неприпустимим, та закладені умови для прихованого тиску на прокурорів через механізм припинення їх повноважень, констатують опозиційні фракції.

Крім того, звертають увагу в опозиції, у проекті закладається необґрунтоване вивищення прокурорів над іншими правоохоронцями у плані соціального забезпечення, а також пропонується запровадити право прокурорів на пенсію за вислугу років незалежно від віку за наявності у них загального стажу 20 і більше років.

Відтак, прокурор матиме право отримувати пенсію не за віком, а за вислугою років, причому досить незначною, і така пенсія у десять, а то і більше разів перевищуватиме мінімальні пенсії за віком, які отримують мільйони українців, заявили опозиційні фракції, додавши, що, таким чином, прокурори отримають можливість при цьому не тільки отримувати такі пенсії, але й далі працювати на прокурорських посадах до досягнення ними 70-річного віку.

Також опозиція обурюється з приводу того, що у перехідних положеннях проекту закладено ручний механізм набрання чинності Закону. Передбачено, що закон набирає чинності через 3 місяці після оголошення Вищою спеціалізованою дисциплінарною комісією прокурорів України і Радою прокурорів України про готовність розпочати свою діяльність. «Але це може розтягнутись на роки і повністю залежить не від закону, а від позиції Генерального прокурора та політичного керівництва, яке ним керує. Таким чином, ми матимемо ситуацію, за якої реформу прокуратури буде начебто проведено, але фактично вона буде заблокована до потрібного владі часу. І весь цей час в Україні діятиме прокуратура нинішнього типу», - наголошують в опозиційних фракціях.

«Батьківщина», «УДАР» та «Свобода» також нагадують, що відповідно до Конституції України, рекомендацій Ради Європи та міжнародно-правових зобов’язань України в галузі реформування кримінальної юстиції, органи прокуратури повинні бути позбавлені функції досудового слідства.

Між тим, Прикінцеві положення законопроекту встановлюють, що слідчі органів прокуратури продовжують здійснювати досудове розслідування. При цьому позбавлення органів прокуратури даної невластивої їм функції поставлено у пряму залежність від створення Державного бюро розслідувань. Проте створення даного органу свідомо затягується чинною владою, заявили в опозиції.

Крім того, фракції опозиції наголошують, що неприйнятною є також ініціатива щодо скасування норми про п’ятирічний строк повноважень генерального прокурора.

Тому фракції «Батьківщина», «УДАР» та «Свобода» виступають проти ухвалення президентського законопроекту у даній редакції без врахування перелічених зауважень.

Водночас парламентська опозиція наполягає на створенні у парламенті робочої групи для напрацювання спільних пропозицій щодо підготовки законопроекту.