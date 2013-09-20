У 22-річного хлопця вилучили арсенал зброї

У Луганській області затримали 22-річного хлопця з арсеналом зброї.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МВС в області, наряд ДПС ДАІ ввечері 19 вересня в Антрациті спробував зупинити водія скутера, який рухався в темноті з вимкненою фарою. Проте, він не відреагував на спеціальні звукові й світлові сигнали правоохоронців, спробувавши втекти. Невдовзі його було затримано.

Зазначається, що при оформленні адміністративного протоколу за порушення правил дорожнього руху співробітники ДАІ побачили, що із сумки затриманого стирчить предмет, схожий на пістолет. Слідчо-оперативна група вилучила у молодого чоловіка револьвер «Фабер», травматичний пістолет «Шоннер», малокаліберний револьвер, 20 малокаліберних патронів, ніж, дві маски з прорізами для очей, дві пари рукавичок.

Стосовно затриманого було складено адміністративні протоколи за ст. 130, 126 КУпАП (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп`яніння й керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування). Проте на нього ще очікує кримінальне провадження за ст. 263 ч.1 КК України (незаконне перевезення зброї та боєприпасів), зазначили в міліції.

Проводиться перевірка.