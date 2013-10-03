В «Інформаційному центрі» заявили про рейдерське захоплення

Заступник генерального директора ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України Вадим Хоруженко заявляє про рейдерське захоплення державних реєстрів.

Про це він заявив у коментарі УНІАН.

За словами Хоруженка, мова йде про 18 втрачених держреєстрів, серед яких одним із основних є реєстр прав власності на нерухомість, крім того, дані про шлюби, народження, смерті.

За слова Хоруженка, маючи такі дані, «нечисті на руку люди» можуть їх легко використати у своїх цілях, оскільки перевірити справжність документів через втрачений реєстр фактично неможливо.

Водночас, УНІАН передано відкрите звернення колективу державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, яке відповідає за роботу Єдиних та Державних реєстрів України.

У ньому зазначається, що «з 1 жовтня 2013 року робота усіх реєстрів Міністерства юстиції була припинена». У листі Хоруженко «від імені трудового колективу Держінформюсту» офіційно повідомляє, що «відбулася не просто хакерська атака, а рейдерське захоплення державних реєстрів - тобто, усієї конфіденційної інформації про громадян України невідомими особами».

Як йдеться в зверненні, 23 вересня 2013 року був призначений новий керівник Держінформюсту – Леонід Богданов. На думку авторів листа, «саме непрофесійні та халатні дії нового «керівництва» призвели до зупинки роботи всіх реєстрів Мін’юсту з 1 жовтня 2013 року».

Як наголошується, «однією з перших вказівок нового керівництва було копіювання всієї інформації баз даних – тобто, конфіденційної інформації про всіх громадян України».

«У перший же день перебування на посаді Богданов Л.В. привів із собою групу сторонніх осіб і змусив працівників Держінформ’юсту забезпечити цих осіб всією інформацією про діяльність підприємства, у тому числі - надати їм доступ до всіх приміщень, зокрема до серверних кімнат. З 1 жовтня у серверній кімнаті державного підприємства перебувала ціла група сторонніх людей, які не є працівниками підприємства. За наявною інформацією, вони безуспішно намагалися зламати Bios та програмне забезпечення на одному з серверів, позривали пломби, але не змогли подолати систему захисту. За вказівкою Богданова невідомі особи, які назвалися нібито співробітниками СБУ, почали проводити допити працівників підприємства, з’ясовуючи, як отримати доступ до конфіденційної інформації, що міститься в реєстрах. До тих працівників, які відмовлялися виконувати ці незаконні розпорядження Богданова, застосовувались заходи психологічного тиску та погрози звільненням і подальшим кримінальним переслідуванням», - наголошу.ть автори листа.

”Хочемо зауважити, що зміни керівництва відбулася дивним чином, що нагадувало силовий захват (невідомі люди зі зброєю, агресивна поведінка по відношенню до працівників, блокування приміщень). Можливо, поясненням таких зухвалих, але непрофесійних дій може бути те, що у якості керівника служби безпеки Богданов привів на підприємство відомого рейдера, який спеціалізується на захопленні квартир громадян та злочинах у сфері нерухомості…», - зазначається у зверненні.

«Про яку безпеку Єдиних та Державних реєстрів інформаційної мережі Міністерства юстиції України можна говорити, коли доступ до інформації про громадян та їх права, приватну власність отримують сторонні особи, які не мають на це жодних повноважень? Ми не здивуємось, якщо завтра на Петрівці можна буде придбати бази даних Мін’юсту, що до цього часу було неможливо. Не будемо навіть припускати інші наслідки наявності інформації з державних баз даних у невідомих осіб», - наголошує колектив Держінформюсту.

Як зазначається, «колектив підприємства в такій ситуації не може злагоджено виконувати свою роботу, від якої залежить подальша доля реєстрів та конфіденційних даних про громадян України. Працівники залякані перебуванням на підприємстві невідомих осіб підозрілої зовнішності, які допитують їх та застосовують погрози».

Автори звернення просять засоби масової інформації, народних депутатів України, Кабінет міністрів та Президента України «не допустити рейдерства на такому високому державному ріні! Невже захоплення державного підприємства Міністерства юстиції України може залишитись непоміченим?».

Автори звернення просять керівництво держави втрутитися в ситуацію та забезпечити нормальне та стабільне функціонування державного підприємства “Інформаційний центр” Міністерства юстиції України.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня Генеральна прокуратура України повідомила, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення за фактом несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем та комп’ютерних мереж Міністерства юстиції, що призвело до припинення функціонування 12 Державних та Єдиних реєстрів інформаційної мережі.

За даними ГПУ, встановлено, що в результаті зупинення функціонування Державних реєстрів було порушено роботу державних органів, заподіяно значну майнову шкоду як державному бюджету, так і громадянам України, які не змогли укласти договори купівлі-продажу, видати довіреності, зареєструвати свої речові права та інше.

Міністр юстиції України Олена Лукаш заявила, що 3 жовтня Єдині та Державні реєстри запрацюють в звичайному режимі, а особи, які втрутилися у роботу комп’ютерної мережі міністерства, невдовзі постануть перед судом.

За словами Лукаш, 1 жовтня у зв’язку із технічними проблемами, які виникли під час ведення реєстрів інформаційної мережі Мін`юсту, що здійснюється державним підприємством «Інформаційний центр» Мін`юсту, унеможливився доступ до реєстрів, які забезпечують діяльність Державної реєстраційної служби України, Державної виконавчої служби України, органів юстиції і нотаріусів.

За попередньою інформацією, наданою державним підприємством «Інформаційний центр» Мін`юсту, відбувся збій програмного забезпечення, яке було розроблене ТОВ «Арт-мастер» та ТОВ «3-Т», внаслідок чого було заблоковано діяльність усіх користувачів, які використовують вказані реєстри. Фізичні та юридичні особи були позбавлені можливості реалізувати свої конституційні права та свободи, відзначила Лукаш.

«Детальний огляд програмного забезпечення і аналіз ситуації засвідчив, що відбулось несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерного обладнання, автоматизованих систем та комп’ютерних мереж Міністерства юстиції, що призвело до блокування інформації і порушення встановленого порядку її маршрутизації», - зауважила міністр.

На даний момент фахівцями державного підприємства «Інформаційний центр» Мін`юсту вживаються цілодобові заходи щодо невідкладного відновлення роботи реєстрів. Якість та повнота реєстрів не постраждали, і за оцінками експертів, вже 3 жовтня реєстри мають запрацювати в звичайному режимі, зазначали в міністерстві.