Представники МВС беруть участь в нараді експертів ОБСЄ

Представники Міністерства внутрішніх справ України беруть участь у нараді експертів ОБСЄ у Відні.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС, тема щорічної зустрічі експертів з питань поліцейської діяльності - обмін досвідом з посилення ролі ОБСЄ в діяльності поліцейських структур.

Начальник Головного штабу МВС Володимир Березан відзначив важливість цієї зустрічі, яка відбувається напередодні ключової події для України, а також для всієї Європи – Вільнюського саміту.

«Європейська інтеграція є незмінним пріоритетом внутрішньої та зовнішньої політики України. Вона підтримується абсолютною більшістю громадян і відповідає довгостроковим стратегічним інтересам України», – зазначив Березан.

Він також підкреслив, що активне співробітництво у сфері внутрішніх справ є невід`ємною частиною роботи побудови європейської моделі розвитку держави. Особливе значення цей напрямок набуває в контексті протидії організованій злочинності, корупції та кіберзлочинності.

Учасники дводенної наради розглянуть питання, що стосуються стандартів і норм реформування поліції, діяльності правоохоронців у багатоетнічному суспільстві, взаємодії з громадськістю як способу підвищення рівня довіри тощо.

Експерти також вивчатимуть досвід реформування національних правоохоронних органів, а також приклади сприяння ОБСЄ в процесі реформування поліції та стратегічні підходи у сфері сучасного управління органами поліції. У програмі заходу передбачена презентація посібника «Реформа поліції в рамках реформи системи кримінальної юстиції».