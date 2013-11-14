Міліція затримала молодика, який стріляв по автобусу в Донецьку

Співробітники міліції встановили, хто стріляв по автобусу 41-го маршруту, що рухався від АС «Центр» до АС «Абакумова» 3 листопада в Донецьку. Підозрюваним виявився 23-річний раніше не судимий місцевий мешканець.

Як повідомили в прес-службі ГУ МВС України у Донецькій області, причиною злочину стала помста водієві автобуса, який не дозволив автомобілю ВАЗ-2109 під управлінням молодого чоловіка обігнати його. Обурений цією обставиною, автомобіліст наздогнав автобус на зупинці «Шахта 17-17біс» і на ходу зробив три постріли у бік автобуса з пневматичного пістолета. В результаті цього в громадському транспорті тріснуло скло, і лише завдяки щасливій випадковості пасажири автобуса не постраждали.

11 листопада підозрюваний був затриманий співробітниками карного розшуку. З його автомобіля був вилучений пневматичний пістолет, не зареєстрований в органах внутрішніх справ. Зброя відправлена на експертизу.

Наразі вирішується питання про повідомлення зловмисника про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.296 КК України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).

Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.