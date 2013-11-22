Чоловік допоміг міліції затримати квартирного злодія

Власника квартири на третьому поверсі, у вікно якої увірвався невідомий, не злякала навіть наведена на нього зброя. Завдяки своїй сміливості та рішучості громадянин власноруч затримав небезпечного зловмисника.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Жертвами квартирного злодія мало не стала подружня пара з Бериславського району Херсонської області. Вночі вони зателефонували до міліції і повідомили, що до їх квартири проник невідомий, погрожував пістолетом та вимагав віддати цінні речі. Власник квартири не дав зловмиснику втекти.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Оперативники побачили, що злодій лежить на підлозі і його тримає власник оселі. У невдахи-зловмисника вилучили пневматичний пістолет.

У райвідділі міліції з'ясувалося, що злодію 21 рік, він місцевий житель і раніше притягався до кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння автомобілем та крадіжки.

Як пояснив зловмисник, він знав, що власники квартири непогано заробляють і у них дома є багато відеоапаратури. Кілька днів він слідкував за вікнами квартири і чекав, поки господарі підуть з дому. Ввечері він помітив, що у квартирі не горить світло, тож вирішив втілити свій задум у життя. З дому він приніс драбину і по ній забрався на третій поверх. Вибивши балконні двері, зайшов до кімнати. За його словами, він не очікував, що господарі будуть дома. Зловмисник одразу ж почав погрожувати їм пістолетом і вимагав віддати цінні речі. Власник квартири не злякався, вибив зброю з рук раніше судимого і затримав його до приїзду міліції. Як з'ясувалося, зброю чоловік добув під час скоєння квартирної крадіжки у Рівне.

«Ми вдячні жителю Берислава, який проявив неабияку сміливість, свою громадянську позицію і допоміг міліції затримати небезпечного зловмисника. Тим самим він убезпечив інших жителів міста від квартирних крадіжок», – зазначив т.в.о. начальника УМВС Євген Тимофєєв.

Чоловіку оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.