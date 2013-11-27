Міліція затримала чоловіка, який гвалтував доньку знімаючи на відео

Міліція затримала батька, який протягом чотирьох років піддавав сексуальному насильству свою малолітню доньку

30-річний чоловік не лише знущався над дитиною, він знімав все на фото- відеокамеру, а виготовлену порнографічну продукцію збував на спеціалізованих сайтах всесвітньої мережі Інтернет.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв‘язків з громадськістю МВС України, затриманню зловмисника передувала інформація німецьких правоохоронців, які виявили факт поширення через всесвітню інформаційну мережу Інтернет продукції порнографічного характеру, виготовлену за участі дітей. Зокрема, з’ясували, що розповсюджувалась продукція з території України.

Іноземні колеги надіслали українським правоохоронцям більше 20 фотографій та 5 відеофайлів із зображенням сцен насильства над малолітньою дівчиною. Під час детального аналізу файлів працівникам міліції вдалося встановити, що вони виготовлені в одному із населених пунктів Запорізької області.

Під час досудового розслідування проведено комплекс слідчих дій, в результаті яких правоохоронцями встановлено, що до вказаних протиправних дій причетний 30-річний мешканець Запорізької області. Чоловік протягом 2009-2013 років регулярно піддавав сексуальному насильству свою малолітню доньку, знімав все на фото- відеокамеру, а виготовлену порнографічну продукцію збував на спеціалізованих сайтах всесвітньої мережі Інтернет.

Працівниками УБК МВС України та обласного управління спільно з слідчим управлінням було проведено санкціонований обшук за місцем проживання підозрюваного. В результаті якого вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та фотокамери, які використовувалися для зйомок, електронні носії інформації з понад 30 гігабайтами продукції порнографічного характеру, виготовленої за участю дітей, а також інші речові докази.

Зловмисник зізнався у скоєному. На даний час вирішується питання щодо обрання стосовно нього міри запобіжного заходу – тримання під вартою.