Міліція та КМДА спростували чутки про смерть учасниці Євромайдану

У міліції спростували інформацію про загибель внаслідок побиття "Беркутом" активістки Євромайдану.

Інформація про це з'явилася в соцмережах і поширилися в багатьох ЗМІ, в тому числі й закордонних.

"Перевіряли цю інформацію – не було такого. Це вже йде нагнітання ситуації", - заявили у прес-службі головного управління МВС України по Києву.

Водночас у міській адміністрації також не підтверджують загибель будь-кого з учасників подій минулої ночі.

Однак очевидці повідомляють, що альтернативний Євромайдану на Михайлівській площі мітинг активістів на Майдані Незалежності вшанував начебто загиблу дівчину хвилиною мовчання.

Раніше повідомлялося, що у соцмережах повідомляють про смерть побитої "Беркутом" на Євромайдані дівчини.

ТСН