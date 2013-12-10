На Львівщині троє школярів постраждали від вибуху петарди

До Бориславського міськвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що до міської лікарні доставлено трьох неповнолітніх хлопців з термічними опіками обличчя.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, на місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що учні однієї зі шкіл міста Борислава, ввечері гуляли біля недіючої нафтогазової свердловини. Раптом один із хлопчаків кинув у вентиляційну трубу петарду. У результаті цього у трубі відбулося загоряння суміші газу.

Внаслідок загоряння троє школярів були госпіталізовані в хірургічне відділення Бориславської центральної міської лікарні з тілесними ушкодженнями у вигляді термічних опіків обличчя, рваними ранами обличчя та контузією очей.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження).

