Розшукувані підлітки можуть брати участь у подіях на Майдані – МВС

Міліція не виключає, що 13 розшукуваних неповнолітніх віком від 11 до 17 років можуть перебувати у центрі Києва, беручи участь у подіях на Майдані Незалежності та прилеглій території.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

У період з 26 листопада до 9 грудня до органів внутрішніх справ надійшло 18 повідомлень про факти самовільного залишення дітьми свого місця проживання. 7 повідомлень стосуються дітей, позбавлених батьківського піклування, які самовільно залишили навчальні заклади або центри соціально-психологічної реабілітації. Вже розшукані 5 з них.

В Управлінні кримінальної міліції у справах дітей МВС України зазначають, що на даний момент правоохоронці з’ясовують долю ще 13 неповнолітніх віком від 11 до 17 років. У працівників міліції, які здійснюють їхній розшук, є серйозні підстави вважати, що підлітки можуть перебувати у центрі столиці, беручи участь у подіях на Майдані Незалежності та прилеглій території. Працівники органів внутрішніх справ продовжують здійснювати всі необхідні розшукові заходи, аби знайти дітей та повернути їх до місця проживання.

Станом на 9 грудня міліція встановила місцезнаходження 30 українців, які зникли під час проведення масових заходів у Києві.