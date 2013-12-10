Заарештували чоловіка, який убив 6-річного пасинка

28-річний житель одного з сіл Іллінецького району Вінницької області, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, побив трьох дітей своєї співмешканки. Виховні методи вітчима для 6-річного хлопчика виявилися смертельними. Матір дітей в цей час п’яний дебошир вигнав на вулицю.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як розповів перший заступник начальника УМВС України у Вінницькій області Сергій Вучкан, прибувши на місце виклику, працівники слідчо-оперативної групи міліції побачили на ліжку мертвим 6-річного хлопчика. На його тілі були численні синці та гематоми. Ще двоє дітей віком 2 та 3 років зі слідами побиття були госпіталізовані до районної лікарні. За словами лікарів, їх стан середньої тяжкості. Крім того, діти, на очах яких вбили братика, отримали важку психологічну травму.

Працівниками міліції попередньо встановлено, що побої дітям наніс їх вітчим. На передодні трагедії до чоловіка з пляшкою горілки прийшов товариш. Випивши міцного напою, господар безпричинно почав сваритися на жінку та вигнав її з хати. Слідом за нею пішов додому товариш. Повернутися в будинок жінка не змогла, оскільки двері були замкнені зсередини, та пішла до сусідки. Коли жінка через певний час поверталась додому, то по дорозі зустріла старшу дочку, яка розповіла, що вітчим свариться і б’є маленьких братиків, а вона встигла втекти з хати.

Коли після плачу та благань впустити додому чоловік відчинив двері, на ліжку жінка побачила одного з своїх синів. Він знаходився без ознак життя. Матір одразу кинулася викликати швидку та кликати людей на допомогу, але пізно. Лікарі лише констатували смерть дитини.

Підозрюваного у вбивстві дитини, 28-річного вітчима, міліціонери затримали на місці злочину. Чоловік виправдовується, що був п’яний, і нічого не пам’ятає. Зараз він заарештований. Раніше він потрапляв в поле зору правоохоронців і відбував покарання за крадіжки.

Слідчим відділом міліції відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини). Нелюду загрожує довічне ув’язнення. Наразі триває слідство.

Хлопчик виховувався у багатодітній родині, де було шестеро дітей. В цьому році він пішов у перший клас. Директор школи каже, що він був дуже щирий, охоче спілкувався і з дітьми, і з дорослими, любив співати і танцювати. Хоча сім’я бідна, але матір добра доглядала за усіма дітьми. Вони завжди по сезону одягнені, чистенькі, нагодовані, добре навчаються, беруть активну участь у житті школи.