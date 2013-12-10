Центр Києва розблокували на вимогу суду – міліція

Необхідність розблокування так званого «урядового кварталу» в центрі Києва виникла після того, як організатори та учасники масових заходів проігнорували попереднє рішення суду щодо заборони на проведення акцій на цій території. Про це повідомив виконувач обов’язків керівника столичного Главку міліції Валерій Мазан.

«9 грудня правоохоронці виконували рішення Київського окружного адміністративного суду щодо розблокування частини вулиць у центрі столиці – так званому «урядовому кварталі», – сказав Мазан, якого цитує управління зв’язків з громадськістю МВС України.

За його словами, 6 грудня тим же судом було винесене рішення щодо заборони на проведення акцій на території «урядового кварталу». Проте, на жаль,організатори та учасники акцій це рішення проігнорували.

Валерій Мазан зазначив, що до міліції надходило багато звернень громадян з приводу того, що вони не можуть потрапити додому або на роботу.

«Багато громадян були обурені цим безладом. Це й стало основною причиною розгляду вчора цієї справи в окружному суді», – наголосив міліціонер.

Валерій Мазан зазначив, що головним завданням працівників міліції, які були залучені до виконання рішення суду, стало саме розблокування вулиць та забезпечення дорожнього руху. Крім того, міліціонери мали забезпечити нормальне функціонування адміністративних будівель державних органів влади, а також можливість безперешкодного пересування громадян, які проживають або працюють у цьому районі столиці.

«Працівники міліції поводили себе толерантно, жодних законів не порушували, нікого не били», – підкреслив виконувач обов’язків керівника столичної міліції.

У той же час він зазначив, що двоє працівників органів внутрішніх справ під час розблокування центру Києва отримали тілесні ушкодження і доставлені до лікувального закладу.

У зв’язку з цим Валерій Мазан звернувся до громадян із нагадуванням, що за невиконання законної вимоги працівника міліції (якою, зокрема, є виконання рішення суду) законодавством передбачено відповідальність.