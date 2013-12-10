Обшук на Турівській не стосується «Батьківщини» - МВС

Обшук в офісі на вулиці Турівській у Києві не стосується політсили «Батьківщина». Про це на брифінгу заявив заступник начальника Головного слідчого управління МВС України Олександр Гнатів.

За його словами, повідомлення про начебто неправомірні дії працівників міліції стосовно офісу політичної партії «Батьківщина» не відповідають дійсності, повідомляє управління зв’язків з громадськістю МВС України.

Насправді до Міністерства внутрішніх справ України надійшло звернення групи громадян щодо шахрайського заволодіння посадовими особами однієї з комерційних структур майном, що належить заявникам – комп’ютерною технікою на суму понад 350 тисяч гривень. Крім того, в заяві йшлося про зловживання службовим становищем з боку посадовців цієї комерційної структури.

Зазначені відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також зареєстроване кримінальне провадження із правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Під час розслідування кримінального провадження правоохоронцями була отримана інформація, що предмети та документи, які цікавлять слідство і безпосередньо були предметом злочинного посягання, знаходяться у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 19-Б.

Оскільки у слідчих були підстави вважати, що ці речі та документи власники приміщення добровільно не видадуть, працівники міліції звернулися до суду із клопотанням про проведення обшуку в цій будівлі.

Заступник начальника ГСУ МВС зазначив, що перед тим, як звернутися до суду, правоохоронці отримали з Бюро технічної інвентаризації офіційну інформацію про належність цього приміщення. Згідно з листом БТІ, воно належить комерційній структурі «МЦ-Офіс».

Розглянувши надані документи та клопотання міліції, суд задовольнив його і видав ухвалу, на підставі якої і було проведено обшук у приміщенні названої комерційної структури.

«Ще раз наголошую, що до політичної сили «Батьківщина» цей обшук не має відношення», – підкреслив Олександр Гнатів.