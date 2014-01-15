Законопроект про авторське право пропонують доопрацювати

Держагентство з питань науки, інновацій та інформатизації (Держінформнауки ) запропонувало доопрацювати законопроект про авторське право в Інтернеті з урахуванням позиції всіх зацікавлених сторін.

Про це повідомила прес-служба Держінформнауки з посиланням на главу агентства Владимира Семиноженка.

«Законопроект, який спровокував шквал критики з боку інтернет-співтовариства, приймати в цьому вигляді недоцільно», - цитує прес-служба чиновника.

На думку глави агентства, закон «Про авторське право і суміжні права» потребує змін у зв`язку з наявністю проблеми захисту авторських прав в Україні. Проте запропоновані зміни можуть негативно позначитися на розвитку Інтернету в країні.

«Документ не дає логічного і чіткого визначення суб`єктів, на яких буде направлена дія законопроекту, а також містить суперечливі формулювання», - зазначив Семиноженко.

«Сумнівним є і спосіб вирішення спорів, що стосуються авторського права, - законопроект пропонує врегулювати такі спори шляхом позасудових процедур», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, в травні 2013 року США почали розслідування проти України щодо дотримання прав інтелектуальної власності.

Згідно з інформацією торгового представництва США, у спеціальній доповіді 301 були вказані основні проблеми України – використання урядом піратського програмного забезпечення, піратство в Інтернеті, а також непрозоре і нечесне адміністрування і діяльність агентств з управління авторськими і суміжними правами.

У грудні 2013 року Держслужба інтелектуальної власності оприлюднила проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту авторського права і суміжних прав в мережі Інтернет» для громадського обговорення. Цим документом пропонується зобов`язати сервісні служби блокувати доступ до сайтів без необхідності доведення факту порушення авторських прав у суді.