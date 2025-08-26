Деякі поранені загарбники навіть після отримання медичної допомоги називають українців "бандерами".

На Донеччині бійці Чернігівського загону Державної прикордонної служби України зірвали спроби ворожих наступів та полонили дев’ятьох окупантів. Про це розповіли у ДПСУ.

Йдеться, що на Покровському напрямку, у День Незалежності України, воїни прикордонної комендатури швидкого реагування Чернігівського прикордонного загону вкотре довели: українська земля борониться мужньо й незламно.

"Противник намагався штурмувати українців малими групами. Загарбники кидалися у бій, серед них були як фанатичні прихильники кремлівської пропаганди, так і найманці, що воюють виключно за гроші. 24 серпня прикордонники відбили черговий ворожий штурм та захопили в полон шістьох окупантів", - розповіли у ДПСУ.

Відео дня

Кількома днями до цього, додають прикордонники, у полон були взяті ще троє загарбників. Серед них особи з різних регіонів: від окупованої Донеччини до Удмуртії та Осетії.

На відео, яке оприлюднила ДПСУ, можна побачити, як українські військові допомагають пораненим полоненим - перев'язують рани та роблять знеболювальне. При цьому один з окупантів, відповідаючи на запитання про те, чи йому вже зробили відповідну знеболювальну ін’єкцію, грубо відповідає: "Вже бандера вколов".

"Потрапивши у полон, вони переконалися: українські воїни, яких ворог зневажливо називав "бандерами", надали їм медичну допомогу та поділилися водою", - наголошують українські бійці.

Війна в Україні - полонені росіяни

Нагадаємо, раніше двоє бійців 79 окремої десантно-штурмової бригади взяли у полон 14 російських окупантів. Штурмова група українців підійшла впритул до однієї з російських позицій. Перед тим по противнику відпрацювали пілоти ударних дронів та після інтенсивного, тривалого нальоту загарбники забилися в тісний бліндаж. Таким чином двоє штурмовиків ЗСУ досягли абсолютної раптовості - кинули гранати до входу у ворожий бліндаж, після чого перелякані росіяни швидко кинули зброю.

Вас також можуть зацікавити новини: