На Донеччині бійці Чернігівського загону Державної прикордонної служби України зірвали спроби ворожих наступів та полонили дев’ятьох окупантів. Про це розповіли у ДПСУ.
Йдеться, що на Покровському напрямку, у День Незалежності України, воїни прикордонної комендатури швидкого реагування Чернігівського прикордонного загону вкотре довели: українська земля борониться мужньо й незламно.
"Противник намагався штурмувати українців малими групами. Загарбники кидалися у бій, серед них були як фанатичні прихильники кремлівської пропаганди, так і найманці, що воюють виключно за гроші. 24 серпня прикордонники відбили черговий ворожий штурм та захопили в полон шістьох окупантів", - розповіли у ДПСУ.
Кількома днями до цього, додають прикордонники, у полон були взяті ще троє загарбників. Серед них особи з різних регіонів: від окупованої Донеччини до Удмуртії та Осетії.
На відео, яке оприлюднила ДПСУ, можна побачити, як українські військові допомагають пораненим полоненим - перев'язують рани та роблять знеболювальне. При цьому один з окупантів, відповідаючи на запитання про те, чи йому вже зробили відповідну знеболювальну ін’єкцію, грубо відповідає: "Вже бандера вколов".
"Потрапивши у полон, вони переконалися: українські воїни, яких ворог зневажливо називав "бандерами", надали їм медичну допомогу та поділилися водою", - наголошують українські бійці.
Війна в Україні - полонені росіяни
Нагадаємо, раніше двоє бійців 79 окремої десантно-штурмової бригади взяли у полон 14 російських окупантів. Штурмова група українців підійшла впритул до однієї з російських позицій. Перед тим по противнику відпрацювали пілоти ударних дронів та після інтенсивного, тривалого нальоту загарбники забилися в тісний бліндаж. Таким чином двоє штурмовиків ЗСУ досягли абсолютної раптовості - кинули гранати до входу у ворожий бліндаж, після чого перелякані росіяни швидко кинули зброю.