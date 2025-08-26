Ця стратегія вже успішно спрацювала для Трампа в кількох країнах.

Міцний мир в Україні може стати одним із найбільш значущих досягнень президента США Дональда Трампа, однак для цього йому доведеться застосувати стратегію, яку він уже успішно використовував в інших країнах, пише The Wall Street Journal.

Раніше Трамп заявив, що президент Байден "не дозволяв Україні відповідати, а тільки захищатися". Ця заява ніби як явно натякала на те, що США можуть дозволити Україні використовувати більше американських ракет великої дальності для ураження більшої кількості цілей у глибині Росії. Таке попередження могло б чинити тиск на російського президента Володимира Путіна, змусивши його сісти за стіл переговорів.

Однак пізніше WSJ повідомила, що Пентагон заборонив Україні використовувати американську зброю саме для таких дальніх ударів.

"Вето, схоже, є останнім шедевром Елбріджа Колбі, глави стратегічного відділу Пентагону.... Хто тут головний у політиці США щодо України? Трамп заправляє цим шоу чи людина віцепрезидента Джей Ді Венса в Пентагоні?", - запитує видання.

Розрекламований саміт на Алясці, схоже, ні до чого не привів, крім того, що Путіну дозволили запобігти подальшому санкційному тиску. Тепер Трамп заявляє, що йому потрібно ще два тижні, щоб вирішити, що робити, і покладає відповідальність на обидві сторони. Однак намір Путіна - знищити вільну Україну, і цей конфлікт не буде врегульовано шляхом обміну земельними ділянками, наголошується в статті.

Таким чином, спроба Трампа вмовляннями схилити Путіна до миру провалилася, і час переходити до іншої стратегії, яку президент США вже дуже ефективно застосовував у різних країнах, пише WSJ:

"На цьому етапі Трамп може сміливо заявити своїм виборцям, що він щосили намагався схилити Путіна до миру. Спроба провалилася. Наступна стратегія, яка спрацювала для Трампа в інших частинах світу, називається "максимальним тиском". Щоб покласти край війні, Трамп повинен переконати Путіна, що ціна її продовження занадто висока".

Трамп і Україна

Президент США Дональд Трамп 25 серпня заявив, що вважав, що російсько-українську війну буде зупинити дуже просто, "але виявилося, що є серйозні особистісні конфлікти". При цьому він каже, що врешті-решт вона буде врегульована.

Крім того, він заявив, що США більше не будуть давати гроші для України. Американську зброю за запитом Києва купуватимуть країни НАТО.

Тим часом видання NYP пише, що Путін фактично "тролить" не тільки Зеленського, а й самого Трампа, демонструючи "мистецтво відмови від угоди". При цьому аналітики попереджають: Путін ризикує перетворити "мирні сигнали" в Алясці на власне приниження, якщо Трамп відповість силовими кроками.

