Рада ухвалила закон щодо додаткових заходів із захисту суддів

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до Закону України ”Про судоустрій і статус суддів” та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення без обговорення, підняттям рук проголосували 235 народних депутатів.

Кількість голосів ”за” оголошував голова Лічильної комісії ВР, народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник.

Відповідний законопроект на розгляд парламенту внесли сам Олійник та депутат від ПР Вадим Колесніченко.

Законом передбачено посилити заходи безпеки стосовно окремих категорій осіб та об’єктів, збільшити санкції за деякі кримінальні та адміністративні правопорушення, встановити додаткові заходи впливу для охорони громадського порядку, прав та законних інтересів громадян.

Зокрема, як зазначається у пояснювальній записці, передбачено внесення змін до законодавства про судоустрій, якими підсилено заходи безпеки щодо суддів, членів їхніх сімей, працівників суду, працівників правоохоронних органів, спрощено процедуру притягнення до адміністративної відповідальності за прояви неповаги до суду.

Крім того, зміни до Кримінального кодексу України передбачають встановлення відповідальності за екстремістську діяльність, збільшення відповідальності за злочини, пов’язані з порушенням громадського порядку, втручання в роботу судових та правоохоронних органів.

Також встановлюється додаткова відповідальність у сфері інформаційних відносин, в тому числі за наклеп та втручання в роботу державних електронних інформаційних ресурсів і систем.

У зв’язку з викладеним внесено також деякі зміни до профільних законів щодо уточнення повноважень окремих державних органів, а також встановлено додаткові умови провадження окремих видів діяльності, зокрема, запропоновано заборонити здійснення екстремістської діяльності, уточнено умови провадження діяльності громадських організацій, що фінансуються іноземними суб’єктами та здійснюють політичну діяльність.