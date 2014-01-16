У Києві офіцер військової частин вбив солдата-контрактника

У Києві офіцер однієї з військових частин вбив солдата-контрактника.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС України в місті Києві, встановлено, що інцидент стався через побутовий конфлікт після спільного вживання обома військовослужбовцями спиртних напоїв.

Як зазначили у ВЗГ, солдат помер внаслідок спричиненої йому черепно-мозкової травми.

Підозрюваний у скоєнні вбивства затриманий. Йому обрано запобіжний захід у вигляді арешту.