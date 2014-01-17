Посадовець вимагав 6 тис. грн за посвідчення тракториста

На Буковині на хабарі затримали начальника Герцаївського навчального пункту Чернівецького навчально-консультативного центру кадрів АПК.

Як повідомили в секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Чернівецькій області, четверо чернівчан хотіли влаштуватися на навчання до вищевказаного закладу та отримати посвідчення на право керування сільськогосподарською технікою. Чоловік вимагав від них неправомірну вигоду в сумі 6 тисяч гривень. Саме під час отримання хабара посадовця затримали правоохоронці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна.