На Луганщині посадовець вимагав 120 тис. грн хабара

10:32, 17 січня 2014
Кримінал
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За оренду приміщення

Заступник директора одного з масштабних держпідприємств Луганщини вимагав у підприємця 120 тисяч гривень за підписання договору оренди виробничого приміщення підприємства. Викрили зловмисника співробітники Управління по боротьбі з економічною злочинністю ГУМВС України в Луганській області.

Як повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, в приміщенні кафе, під час отримання першої частини необхідної суми у розмірі 10 тисяч гривень, заступник директора був викритий співробітниками міліції.

Оперативники вилучили в нього гроші, отримані у якості неправомірної вигоди, а також договір оренди та акт прийому-передачі.

Даний факт занесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфікований за ч.3 ст.368 - 3 Кримінального кодексу України «Комерційний підкуп службової особи, юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми». Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Проводиться досудове розслідування, спрямоване на встановлення всіх фактів незаконної діяльності зазначеної особи.
Вирішується питання про обрання посадовцю запобіжного заходу.

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