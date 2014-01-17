На Луганщині посадовець вимагав 120 тис. грн хабара

Заступник директора одного з масштабних держпідприємств Луганщини вимагав у підприємця 120 тисяч гривень за підписання договору оренди виробничого приміщення підприємства. Викрили зловмисника співробітники Управління по боротьбі з економічною злочинністю ГУМВС України в Луганській області.

Як повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, в приміщенні кафе, під час отримання першої частини необхідної суми у розмірі 10 тисяч гривень, заступник директора був викритий співробітниками міліції.

Оперативники вилучили в нього гроші, отримані у якості неправомірної вигоди, а також договір оренди та акт прийому-передачі.

Даний факт занесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфікований за ч.3 ст.368 - 3 Кримінального кодексу України «Комерційний підкуп службової особи, юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми». Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Проводиться досудове розслідування, спрямоване на встановлення всіх фактів незаконної діяльності зазначеної особи.

Вирішується питання про обрання посадовцю запобіжного заходу.